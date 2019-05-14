شكرا لقرائتكم خبر عن نور يسقط «فهد المولد» بنصف درزن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قاد نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق محمد نور، فريق «المحترفين»، لتحقيق انتصار كبير على حساب فريق «كشري أبوطارق» بنتيجة (6-2)، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد الرمضانية الثالثة لسُداسيات كرة القدم، بحي الروضة بجدة.

وشهدت مباراة المحترفين وكشري أبوطارق، مشاركة بعض نجوم الكرة السعودية الحاليين والقدامى، حيث خسر فريق كشري أبوطارق بقيادة نجم الاتحاد الدولي فهد المولد وزميليه كامل الموسى وسلطان السوادي، أمام كتيبة محمد نور وزملائه النجوم في فريق المحترفين وتعويض خسارة المباراة الأولى، سجل محمد نور «هدفين» في المباراة، وشارك إلى جانبه كل من النجوم، أسامة هوساوي وإبراهيم هزازي «سجل كل منهما هدفا»، وكامل سعيد لبان وخالد الحازمي.

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وفي المباراة الثانية اكتسح فريق «جمعية رعاية الرياضيين»، فريق «كافي ستيج» (10-5)، وقاد الفريق عدد من نجوم كرة القدم السعودية بقيادة الموهوب مرزوق العتيبي، الذي سجل «هاتريك» هو وزميله القناص محمد أمين، وعلي التركي «هدفين» وهدف لكل من حمد المنتشري ووليد محبوب، كما شارك معهم المدافع المتميز باسم الشريف.

وفي ضوء نتيجة المباراتين، يتأهل فريق جمعية رعاية الرياضيين رسمياً لدور ربع النهائي في البطولة برصيد 6 نقاط عن المجموعة الثانية، في حين جاء فريق كشري أبوطارق في المرتبة الثانية بـ3 نقاط وبفارق الأهداف عن المحترفين الذي جاء ثالثاً بنفس الرصيد النقطي، وتذيل فريق كافي ستيج المجموعة الثانية بدون نقاط.

وسيكون اليوم (الثلاثاء) راحة للفرق على أن تُستأنف مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي غدا (الأربعاء).