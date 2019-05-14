شكرا لقرائتكم مصر تستضيف منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة ، للمعاقين ، و التى تقام خلال يونيو القادم . وقد استقر اتحاد تنس الطاولة على إقامة منافسات البطولة بمحافظة الأسكندرية . يذكر أن اتحاد الطاولة تلقى دعوة من الصين للمشاركة فى بطولة ودية و معسكر يسبق البطولة ، على أن تطير البعثة منتصف رمضان وتعود من الصين قبل عيد الفطر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستضيف منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.