طبيب المقاولون العرب يكشف موعد عودة اسلام فؤاد...

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جدة - عمرو شويل كشف المقاولون العرب عن موعد عودة اسلام فؤاد لاعب الفريق إلى التدريبات الجماعية وذلك بعد الاصابة التي تعرض لها اللاعب بتمزق في العضلة الضامة .
وأكد الدكتور وائل نبيب طبيب المقاولون العرب في تصريحات خاصة، أن اللاعب يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مع ذئاب الجبل في غضون أربع أيام على الأكثر وهو ما يعني أن اللاعب سيلحق بمباراة الأهلي المقبلة .
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الأهلي في 28 مايو الجاري خلال المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام.
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