شكرا لقرائتكم طبيب المقاولون العرب يكشف موعد عودة اسلام فؤاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المقاولون العرب عن موعد عودة اسلام فؤاد لاعب الفريق إلى التدريبات الجماعية وذلك بعد الاصابة التي تعرض لها اللاعب بتمزق في العضلة الضامة .

وأكد الدكتور وائل نبيب طبيب المقاولون العرب في تصريحات خاصة، أن اللاعب يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مع ذئاب الجبل في غضون أربع أيام على الأكثر وهو ما يعني أن اللاعب سيلحق بمباراة الأهلي المقبلة .

Advertisements

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الأهلي في 28 مايو الجاري خلال المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام.