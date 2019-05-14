شكرا لقرائتكم الترسانة يتعاقد مع مدير فني من خارج النادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مجلس إدارة الترسانة موقفه من التعاقد مع مدير كرة من خارج النادى بصحبة الجهاز الفنى الحالى بقيادة علاء ميهوب لوضع نوع من الإستقرار داخل صفوف الفريق منذ بداية الموسم .

ويسعى مسئولو النادى لوضع استراتيجية تعيد الهدوء لصفوف الفريق منذ بداية الموسم بعد الخطأ الذى ارتكبه مجلس الإدارة فى العام الماضى عندما قاما بتعيين ماهر النكلاوى ومحمد فؤاد كمديرين للكرة بخلاف ماهر اليمنى ومدحت عبد العزيز كمديرين إداريين وكان هناك تشابك فى الإختصاصات بين الجميع انتهى بالإطاحة بفؤاد والنكلاوى واليمنى .