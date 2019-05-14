شكرا لقرائتكم عماد السيد يغادر المستشفى بعد جراحة الإصبع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر عماد السيد حارس مرمى الزمالك، المستشفى اليوم الثلاثاء، بعد الجراحة التى أجرها فى أحد أصابع يده عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الداخلية، التى جمعت الفريقان فى الجولة 32 بالدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وكان عماد السيد قد تعرض لكسر فى أصبع اليد أدى إلى تغييره فى لقاء الداخلية فى المباراة التى شهدت تألقه وتصديه لركلة جزاء ساهمت فى منح فريقه الثلاث نقاط ثم خرج مصابا وشارك عمر صلاح الحارس الصاعد بدلا منه.

يذكر أن الزمالك يواجه أزمة فى حراسة مرماه قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى اللقاء المقرر له الأحد القادم بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية حيث يغيب محمود جنش للإيقاف عن الفريق الأبيض فيما ستبعد الإصابة عماد السيد والذى طلب تجهيزه حتى يكون بديلا لعمر صلاح وطلب منه الجهاز الطبى الانتظار حتى يوم الأربعاء المقبل للحصول على راحة بعد تثبيت الكسر بواسطة "سلك" عن طريق الليزر ويحتاج إلى أسبوعين من أجل فك ذلك السلك.