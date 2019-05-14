تعرف على تفاصيل عقد كونتي لتدريب إنتر ميلان

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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي الإنكليزي، من تولي مهمة الإشراف على تدريب انتر ميلان، في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن إنتر ميلان، على أعتاب التعاقد رسميا مع كونتي، لتدريب الفريق خلفًا للوتشيانو سباليتي، مدرب النيراتزوري الحالي.

ووفقا للصحيفة فإن كونتي أصبح جاهزًا لكي يحل محل سباليتي، بداية من الموسم الجديد.

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وأوضحت أن ستيفن تشانج، رئيس الإنتر، أعطى الضوء الأخضر لبيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنادي، بوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، والتعاقد مع المدرب من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل عقد كونتي مع الإنتر، إذ سيوقع على عقد لتدريب الفريق في المواسم الثلاث المقبلة، وسيحصل على حوالي 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وارتبط اسم كونتي في الفترة الأخيرة بالعودة لتدريب يوفنتوس بطل الدوري لخلافة ماسيميليانو أليغري، فضلا عن التقارير التي توقعت إشرافه على تدريب روما لخلافة كلاوديو رانيري.

جدير بالذكر أن إدارة نادي تشيلسي الإنكليزي كانت قد أقالت كونتي من منصبه في نهاية الموسم الماضي، بسبب خلافات مع إدارة البلوز، ولم يتولى المدرب الإيطالي قيادة أي فريق منذ إقالته.

