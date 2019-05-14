المقاولون العرب يكشف موعد عودة إسلام فؤاد للتدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المقاولون العرب عن موعد عودة اسلام فؤاد لاعب الفريق إلى التدريبات الجماعية وذلك بعد الاصابة التي تعرض لها اللاعب بتمزق في العضلة الضامة.
وأكد الدكتور وائل نبيب طبيب المقاولون العرب فى تصريحات خاصة، أن اللاعب يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع ذئاب الجبل فى غضون أربع أيام على الأكثر وهو ما يعنى أن اللاعب سيلحق بمباراة الأهلى المقبلة.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادى الأهلى فى 28 مايو الجارى خلال المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام.
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