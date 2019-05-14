الإسكندرية تستضيف البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة، للمعاقين، والتى تقام خلال يونيو القادم. واستقر اتحاد تنس الطاولة على إقامة منافسات البطولة بمحافظة الأسكندرية. يذكر أن اتحاد الطاولة تلقى دعوة من الصين للمشاركة فى بطولة ودية ومعسكر يسبق البطولة، على أن تطير البعثة منتصف رمضان وتعود من الصين قبل عيد الفطر.

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