شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يبحث التعاقد عن " مدير كرة " من خارج أسوار النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة الترسانة على التعاقد مع مدير كرة من خارج النادى بصحبة الجهاز الفنى الحالى بقيادة علاء ميهوب لوضع نوع من الاستقرار داخل صفوف الفريق منذ بداية الموسم. ويسعى مسئولو النادى لوضع استراتيجية تعيد الهدوء لصفوف الفريق منذ بداية الموسم بعد الخطأ الذى ارتكبه مجلس الإدارة فى العام الماضى عندما قاما بتعيين ماهر النكلاوى ومحمد فؤاد كمديرين للكرة بخلاف ماهر اليمنى ومدحت عبد العزيز كمديرين إداريين وكان هناك تشابك فى الإختصاصات بين الجميع انتهى بالإطاحة بفؤاد والنكلاوى واليمنى.

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