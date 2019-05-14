شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مكسيكى لمباراة بيراميدز ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة بيراميدز ودجلة اليوم فى إطار فعاليات الاسبوع الـ 32 فى الدورى إلى طاقم حكام من المكسيك . ووصل الطاقم إلى القاهرة منذ قليل لادارة المباراة. كان دجلة قد خسر أخر مبارياته أمام الزمالك 2-1، بينما تعادل بيراميدز مع المصرى بهدف لكل فريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم حكام مكسيكى لمباراة بيراميدز ودجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.