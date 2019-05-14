أيمن أشرف يرتدى "ماسك" فى مباريات الأهلى بعد إصابة أنفه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع أيمن أشرف مدافع الفريق الأول بالأهلى، الجهاز الفنى فى ورطة حقيقية بعد تعرضه لشبه كسر فى الأنف الأمر الذى قد يتعذر معه المشاركة فى مباراة إنبي. ومن المقرر أن يرتدى أيمن أشرف ماسكًا طبيًا لتجنب تعرض أنفه لأى صدام خلال الفترة المقبلة. ويعانى الأهلى من غياب سعد سمير فى الخط الخلفى الذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبى الخلفي، الأمر الذى سيجبر الجهاز الفنى على الاستعانة برامى ربيعة البعيد عن المشاركة منذ فترة طويلة وزميله محمد نجيب الذى خرج من الحسابات بشكل كبير منذ فترة طويلة.

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