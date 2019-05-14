قبل موقعة الزمالك.. نهضة بركان يحقق فوزًا مثيرًا على الوداد بالدوري المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز فريق نهضة بركان على الوداد الرياضي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بالجولة 28من الدوري المغربي.

وسجل وليد الكرتي الهدف الأول للوداد في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل محمد فرحان لبركان في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

Advertisements

وأحرز عمر النساوي هدف التقدم لنهضة بركان في الدقيقة 53، قبل أن يتعادل أشرف داري للوداد في الدقيقة 73، ليسجل بعدها لابا كودجو فودوه هدف الانتصار لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.

وياتي هذا الفوز لنهضة بركان قبل مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الأحد القادم في المغرب، بذهاب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل سبعة أيام من إقامة مباراة العودة في مصر.

وبتلك النتيجة أصبح رصيد نهضة بركان 37 نقطة في المرتبة السابعة، بينما تجمد رصيد الوداد عند النقطة 54 في صدارة ترتيب الدوري المغربي، بفارق نقطتين عن الرجاء أقرب ملاحقيه.