مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365": تواصل أزارو مع نهضة بركان "شائعات" لإحداث فتنة مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر في الجهاز الفني للنادي الأهلي، أن وليد أزارو مهاجم الفريق لم يتواصل مع مسؤولي نادي نهضة بركان المغربي للحديث عن الزمالك، قبل الدور النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونفى المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، ما تردد في وسائل إعلام مصرية حول تواصل أزارو مع مسؤولي نهضة بركان لمنحهم معلومات عن الزمالك.

وقال المصدر: "تواصل أزارو مع نهضة بركان أمر عارٍ تماما من الصحة وهو كلام فارغ".

وأضاف: "من يملك معلومة موثقة بخصوص هذا الأمر عليه إخراجها، أما الكلام "العام" مجرد إشاعات".

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وتابع: "مثل هذه الشائعات في هذا التوقيت والحديث عن لاعبي الأهلي ووضعهم في جملة مفيدة ليس لها غرض إلا تشتيت أذهان اللاعبين، في توقيت حرج من بطولة الدوري".

وواصل المصدر حديثه: "ليس هناك أي تواصل بين أزراو وأي نادٍ أخر بخصوص هذا الشأن إطلاقا".

وأضح المصدر: "مثل هذه الشائعات لها غرضها إثارة الفتنة بين جمهور الأهلي والزمالك".

وأتم: "جميع الفرق تتعارف على بعضها البعض بعيدا عن مثل هذه الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة".