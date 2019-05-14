عصام الحضري يوجه رسالة خاصة لحراس الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

حرص عصام الحضري على توجيه رسالة إلى عماد السيد حارس مرمى الزمالك، بعد إصابته في مباراة وادي دجلة، وتأكد عدم مشاركته مع الفريق الابيض أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

وكتب “الحضري” عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” الف سلامة لعماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول.. و كل الدعم و الدعاء بالتوفيق للحارس الشاب عمر صلاح امام نهضة بركان”.

وكان عماد السيد تعرض للإصابة أمس في مواجهة الداخلية بالدوري، وتقرر أن يغيب، عن الفريق لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع بعد إجراؤه جراحة في يده بعد الإصابة بخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد.

وأصبح عمر صلاح الحارس الوحيد للزمالك في مواجهة نهضة بركان المقبلة، نظرا لإصابة عماد السيد، وأيضا غياب محمود جنش لحارس الأساسي، عن المباراة الفريق، لإيقافه بعد الطرد الذي حصل عليه في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي، في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.