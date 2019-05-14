عبد الحفيظ يتحدث عن تواصل أزارو مع نهضة بركان المغربي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول تواصل وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر مع نادي نهضة بركان، للحديث عن فريق الزمالك. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة: تواصل أزارو مع نهضة بركان أمر عارٍ تمامًا من الصحة وهو كلام فارغ. وأضاف: من يملك معلومة موثقة بخصوص هذا الأمر عليه إخراجها، أما الكلام العام مجرد شائعات. وتابع: مثل هذه الشائعات في هذا التوقيت والحديث عن لاعبي الأهلي ووضعهم في جملة مفيدة ليس لها غرض إلا تشتيت أذهان اللاعبين، في توقيت حرج من بطولة الدوري.

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