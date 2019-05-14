الأهلي يرفض تأجيل مبارياته بسبب أمم إفريقيا بسبب معسكر الموسم الجديد

خاطب مسئولو النادى الأهلي، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة لخوض الفريق الأحمر مبارياته المتبقية ببطولة الدورى الممتاز قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا المقبلة على الملاعب المصرية. وكشف مصدر بالأهلى أن إدارة القلعة الحمراء ترغب فى إنهاء الموسم الحالى مبكراً خاصة أن الفريق يتبقى له 4 مباريات فقط يمكن وضع مواعيد لها قبل موعد توقف المسابقة بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية. ويسعى الأهلى للحصول على موافقة اتحاد الكرة وتسكين مبارياته المتبقية حتى موعد انتهاء الموسم الحالى من أجل تجديد مكان ومدة معسكر الإعداد للموسم الجديد.

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