المصري باسم أمين بطل الشطرنج يعود للقاهرة فجر اليوم

يعود البطل المصري باسم سمير أمين بطل الشطرنج، إلى القاهرة، فجر اليوم الثلاثاء، بعد أن حقق انجازًا جديدًا في رحلة نجاحه بعد الفوز على المصنف الثاني عالميًا، اللاعب الأمريكي هيكارو ناكامورا، كما تعادل مع بطل العالم كارلسن ماجنس، في البطولة التي أقيمت في ساحل العاج، ليثبت هذا الشاب الثلاثيني للجميع أنه فخر

العرب في الخارج.

جاء ذلك ضمن منافسات ضمن منافسات بطولة الجائزة الكبرى للشطرنج الرابيد أو السريع، حيث تغلب باسم أمين على بطل العالم السابق البلغاري توبالوف ضمن منافسات بطولة الجائزة الكبرى الشطرنج الخاطف البليتز.

وكان أمين قد تعادل أمام نظيره النرويجي ماجنس كارلسن

"بطل العالم موسم 2018" ببطولة الجائزة الكبرى للشطرنج الخاطف البليتز.

يذكر أن باسم أمين كان توج بلقب بطولة إفريقيا للشطرنج عام 2015، واحتل المركز الثالث في بطولة العالم للشباب عام 2008.

وفي أواخر 2018 حقق باسم انجازًا تاريخيًا بعد أن احتل المركز الـ 35 عالميا في التصنيف الدولي للعبة الشطرنج لشهر ديسمبر، وهو أعلى تصنيف لأي لاعب مصري وعربي وأفريقي في تاريخ اللعبة، بعد أن حصد 2710 نقطة.