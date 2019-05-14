رياضة | الأهلي يفاوض خليفة مارتن لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاوض خليفة مارتن لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح الأهلي باب المفاوضات مع المدرب الفرنسي روجيه لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي لخلافة مارتن لاسارتي في قيادة القلعة الحمراء.

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وكشفت صحيفة "المغرب" التونسية عن دخول المارد الأحمر في مفاوضات مع روجيه لومير مشيرة إلى أن إدارة الفريق التونسي علمت بنوايا الأهلي وترغب في التحرك لحماية لومير والإبقاء عليه داخل كرسي تدريب الفريق بعقد جديد في الأيام المقبلة.

وفشل مارتن لاسارتي في إقناع إدارة الأهلي و جمهوره بالرغم من اقترابه من الفوز بلقب الدوري العام على حساب الزمالك و بيراميدز.