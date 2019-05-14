رياضة | ماذا قدم لابا كودجو مهاجم الأهلي المنتظر (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم لابا كودجو مهاجم الأهلي المنتظر (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب مسئولو النادي الأهلي من التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودچو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وظهر كودچو بمستوى مميز مع الفريق البركاني هذا الموسم في البطولات المحلية، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والذي وصل إليها الفريق إلى نهائي البطولة، حيث سيلتقي ضد نادي الزمالك يوم الأحد القادم على ملعب بركان في المغرب خلال مباراة الذهاب.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أرقام لابا كودچو مع فريق نهضة بركان المغربي هذا الموسم.

- يعد لابا كودچو من أهم العناصر في الفريق المغربي هذا الموسم، حيث أنه من ركائز النادي في المنافسة على لقب الكونفدرالية، وتحقيق إنجازا كبيرا للفريق البركاني لأول مرة في تاريخ النادي.

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- وسجل المهاجم التوجولي 18 هدفًُا هذا الموسم في الدوري المغربي، حيث يتصدر ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع محسن ياجور مهاجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، وصنع هدفا وحيدا فقط، حيث يحرز كودچو هدفا بمعدل كل 89 دقيقة.

- كودچو لم يتوقف عن التسجيل في الدوري المغربي فقط، بل ساعد الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث أحرز 5 أهداف مع الفريق حتى الآن وقبل نهائي البطولة في الأدوار الماضية.

وينتهي عقد التوجولي لابا كودچو في نهاية الموسم الحالي، وهذا الذي ساعد الفريق على التفاوض معه لضمه في الميركاتو الصيفي القادم، من أجل قيادة هجوم الفريق الأحمر.

ولعب كودچو صاحب ال27 عام في نادي أنجيس التوجولي، وفريق بيتام الجابوني، ويلعب حاليا في الفريق الثالث بمسيرته الكروية نهضة بركان المغربي.