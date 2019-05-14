رياضة | أزمة عنيفة بين "زيدان" وإدارة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة عنيفة بين "زيدان" وإدارة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني في أزمة مع إدارة النادي بخصوص التخطيط للموسم القادم 2019 -2020.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس سيرحل عن النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة و سيكون الحارس البلجيكي تيبو كورتوا هو الحارس الأول للفريق.

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ووفقًا للصحيفة المقربة من مدريد فإن زيدان طلب من الإدارة أن يكون نجله لوكا زيدان هو الحارس الثاني للفريق بعد كورتوا عكس ما كان يفكر فيه ريال مدريد حيث كانت الإدارة الملكية تقول إن الحارس الثاني في الفريق الأول سيكون الأوكراني أندري لونين بعد عودته من الإعارة مع ليجانيس في نهاية الموسم.