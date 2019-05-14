رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك الصعب على الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك الصعب على الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون واشتد صراع القمة والقاع، وانحصرت المنافسة فى قمة الدوري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على المراكز الثلاثة الأولي، بينما فى القاع تأكد هبوط كلا من النجوم والداخلية، والصراع على الفريق الثالث الذي سيودع الدوري الممتاز ويتصارع على النجاة من الهبوط اكثر من نصف أندية الدوري، كما أن هناك صراع آخر على المركز الرابع منحصر بين ثلاثة أندية فقط، وهم المصري البورسعيدي، والمقاولون العرب، ومصر المقاصة، ويسعى كل منهم للفوز بالمركز الرابع لضمان تمثيل مصر فى الكونفدرالية الموسم القادم.

انتهت مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون بفوز حرس الحدود على المصري البورسعيدي 1صفر، وفوز إنبي على الاتحاد السكندري 1صفر، وفوز المقاولون العرب على الجونة 4 1، وتعادل الإنتاج الحربي مع الإسماعيلي صفرصفر، وفوز مصر المقاصة على النجوم 2 1، وفوز الأهلي على سموحة 1 صفر، وفوز طلائع الجيش على بتروجيت 1صفر، وفوز الزمالك على الداخلية 2 1 بصعوبة بالغة.

بعد نتائج الأسبوع الثاني والثلاثون يتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة من 30 مباراة فاز فى 22 وتعادل ف 4 وخسر 4 يليه الزمالك فى المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 29 مباراة فاز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3 يليهم بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 65 نقطة من 31 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 11 وخسر مباراتين، وينحصر بين الفرق الثلاثة الصراع على لقب البطولة.

أما منطقة المنافسة على المركز الرابع فيتصارع على هذا المركز المصري البورسعيدي برصيد 48 نقطة، ثم المقاولون العرب برصيد 47 نقطة، يليهم مصر للمقاصة برصيد 45 نقطة، وباقي فرق الدوري تصارع النجاة من الهبوط بداية من الإسماعيلي برصيد 38 نقطة فى المركز السابع وحتى بتروجيت فى المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، وتأكد هبوط كل من الداخلية برصيد 27 نقطة، والنجوم برصيد 25 نقطة.