رياضة | ميسي يطلب طرد 3 لاعبين خارج برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يطلب طرد 3 لاعبين خارج برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة من إدارة النادي الكتالوني الاستغناء عن خدمات الثلاثي فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هذا الطلب جاء في إطار الغربلة التي من المنتظر أن يقوم بها الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا إثر الهزيمة أمام ليفربول (0-4) في إياب نصف النهائي.

كان ميسي قد دخل في حالة اكتئاب لخروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي بهذه الطريقة المذلة.