رياضة | نجم أياكس أمستردام في برشلونة

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بات الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" أن أحد المسؤولين الكبار في نادي برشلونة عقد جلسة مع الإيطالي مينو رايولا، وكيل اللاعب الهولندي للاتفاق على بنود انتقاله إلى النادي الكتالوني.

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وأوضحت الإذاعة أن النادي الكتالوني اتفق بالفعل على معظم بنود التعاقد، ويتبقى الاتفاق مع النادي الهولندي نفسه.



