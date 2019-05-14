رياضة | مدافع دسوق: 5 شهور مصاب بالصليبي ومحدش سأل عني.. اتقوا دعوة المظلوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع دسوق: 5 شهور مصاب بالصليبي ومحدش سأل عني.. اتقوا دعوة المظلوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامي أشرف لاعب نادي دسوق المشارك في القسم الثالث للمجموعة الثانية عشر، علي صفحته عبر موقع فيس بوك: "في رمضان وأبواب السماء مفتوحة، حسبي الله ونعم الوكيل في مجلس إداره نادي دسوق، مستقبلي بيدمر مصاب بقالي خمس شهور ومحدش سأل فيا، منهم لله..واتقو دعوة المظلوم".

وتواصل موقع الخليج 365 الرياضي مع اللاعب الذي كشف أن الأشعة أثبتت بإصابته بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مران فريقه استعدادا لنظيره الحنفي في الدوري منذ 5 أشهر، ولم يجري العملية حتي الآن.

وأشار أشرف إلى أن تامر عبد الحميد المدير الفني السابق لفريق دسوق والذي استقال قبل أخر جولتين، ولاعب الزمالك السابق، هو من تكلف بمصاريف الأشعة حينها.

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وأكمل أنه يتواصل كثيرا مع مجلس الإدارة لإجراء العملية، ولكن الرد يأتي بأنه لا يوجد فلوس.

وتابع أشرف أن أول الموسم تفاوض معه أكثر من نادي للتعاقد معه ولكن النادي رفض ووقف في طريقه وطلب مبلغ كبير، وعندما اتصبت رفضوا معالجتي، رغم أنني من ناشئي النادي ولعبت جميع المباريات قبل إصابتي.

واختتم حديثه بالمطالبة بحقه وهو إجراء العملية فقط، والجميع شاهد أنه مصاب في الملعب.

ويجيد أشرف، في مركزي خط الوسط والظهير الأيسر، ويعد من ناشئي نادي دسوق، ويبلغ من العمر الأن21 عاما، وشارك بنسبة 80% مع الفريق.