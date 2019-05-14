رياضة | السكة الحديد يتعاقد مع عمرو حسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يتعاقد مع عمرو حسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادى السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد عيد مع اللاعب عمرو حسين مدافع فريق المرج والاتصالات السابق لمدة موسمين، لتدعيم صفوفه، قبل خوض فنرة الإعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وحضر التوقيع جمعة مشهور المدير الفني للسكة الحديد، وكمال اليمنى المدرب العام، ونبيل كمال "أمين الصندوق" ومحمد نافع المشرف على الفريق ومحمد جمال المدير الاداري.

وكان حسين قد لنتقل من صفوف المرج لاتصالات خلال فترة الإنتقالات الشتوية، وتعد تلك الصفقة ثاني تعاقدات فريق السكة خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع مصطفى عرفات لاعب نجمة سيناء.