انت الان تتابع رئيس الزمالك: أنا مش شغال عند الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص

الزمالك والداخلية

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يتخذ قرارا بالموافقة على عودة فريقه لخوض مباريات في الدوري تحت إدارة تحكيم مصري، مشيرًا إلى أنه أخبر عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بذلك، وبأن فريقه لن يشارك في أي مباراة يديرها حكم مصري. وتابع، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة المحور: فوجئت بمحمد الصباحي حكمًا لمباراة الداخلية، وفرض علينا عصام عبدالفتاح أمرا واقعا بهذا القرار، لكننا نرفض إسناد مبارياتنا للتحكيم المصري، ونصحت فرج عامر، رئيس سموحة قبل مواجهة الأهلي باستقدام حكام أجانب، لكنه لم يلتفت لكلامي وخسر من الأهلي بأخطاء تحكيمية».

Advertisements

وتساءل رئيس القلعة البيضاء: «كيف يدير أمين عمر الحكم الأهلاوي، مباريات للفريق الذي يشجعه؟ أما محمد الصباحي، فكانت قراراته غريبة في مباراة الداخلية، فليس من المعقول أن يخرج الحكم المصري بعد كل مباراة تحت حراسة الأمن، ويتم قذفه بزجاجات المياه والأحذية وأشياء أخرى». وعن أنباء إقامة مباراة