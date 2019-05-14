انت الان تتابع تركي آل الشيخ يرد على هجوم جماهير الأهلي بفيديو جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م
تركى ال الشيخ
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال نشر فيديو يحتوي على أهداف فريق بيراميدز في شباك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة الفريقين في الدور الأول التي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف لمحمد فاروق وعبدالله السعيد، وكذلك هدف كينو في مباراة الدور الثاني التي انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف، وتم عرض الأهداف على نغمة أغنية "أنا خدت الضربة بجد"، لكن آل الشيخ قام بحذف الفيديو من الصفحة بعد دقائق من نشره.
وجاء ذلك بعد ساعات من نشر صورته مع خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى، والإعلامي عمرو أديب، في أمسية رمضانية، حيث علق عليها آل الشيخ، قائلا: «في ضيافة أخي عمرو أديب، والخلوق خالد الدرندلي»؛ مما اثار غضب مشجعي القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقامت الجماهير
وجاء ذلك بعد ساعات من نشر صورته مع خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى، والإعلامي عمرو أديب، في أمسية رمضانية، حيث علق عليها آل الشيخ، قائلا: «في ضيافة أخي عمرو أديب، والخلوق خالد الدرندلي»؛ مما اثار غضب مشجعي القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقامت الجماهير بالهجوم على مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عبر صفحات السوشيال ميديا خاصة أن هذه الصورة جاءت في الوقت الذي تشهد فيه علاقة المستشار تركي آل الشيخ ومجلس القلعة الحمراء توترًا شديدًا وقطيعة تامة بعد الاتهامات التي وجهها لهم بصرف تبرعاته للنادي في أوجه غير التي خصصت لها، كما وصفهم بالعصابة التي تدير الأهلي وحملهم مسئولية فشل الفرق الرياضية في النادي وتراجع نتائجهم وخسارتهم للبطولات.
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