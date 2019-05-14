«سحور زايد» السر في قبول الكاف التماس رئيس الزمالك

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١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
خالد لطيف - هاني أبو ريدة - أحمد أحمد
كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن كواليس قبول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، التماس رئيس الزمالك لحضور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، والتي سيواجه خلالها أبناء ميت عقبة نهضة البركان المغربي، بعد أن تجاوز الزمالك النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي بفضل هدف الذهاب الذي سجله نجمه محمود عبد المنعم "كهربا"، وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 19 مايو في المغرب، فيما يقام لقاء الإياب على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية يوم 26 من نفس الشهر.
وقال المصدر إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أقام مأدبة سحور أمس في الشيخ زايد بمطروح لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في حضور مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد عضوي اتحاد الكرة، وشهدت الجلسة حديثا بين هاني أبو ريدة وأحمد أحمد عن رفع الإيقاف عن رئيس الزمالك، حتى يتمكن من حضور نهائي الكونفيدرالية،
وقال المصدر إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أقام مأدبة سحور أمس في الشيخ زايد بمطروح لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في حضور مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد عضوي اتحاد الكرة، وشهدت الجلسة حديثا بين هاني أبو ريدة وأحمد أحمد عن رفع الإيقاف عن رئيس الزمالك، حتى يتمكن من حضور نهائي الكونفيدرالية، وهو ما اقتنع به رئيس الكاف.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" إيقاف رئيس نادي الزمالك، لمدة عام كامل مع توقيع غرامة قدرها 40 ألف دولار، كما تم حرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريا ورياضيًا، وأتى ذلك على خلفية تصريحاته التي هاجم فيها أحمد أحمد رئيس الكاف، وعمرو فهمي سكرتير الاتحاد (السابق).
الكاف يقبل التماس رئيس الزمالك ويرفع الإيقاف عنه (طالع التفاصيل)
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