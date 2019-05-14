انت الان تتابع «سحور زايد» السر في قبول الكاف التماس رئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

خالد لطيف - هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن كواليس قبول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، التماس رئيس الزمالك لحضور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، والتي سيواجه خلالها أبناء ميت عقبة نهضة البركان المغربي، بعد أن تجاوز الزمالك النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي بفضل هدف الذهاب الذي سجله نجمه محمود عبد المنعم "كهربا"، وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 19 مايو في المغرب، فيما يقام لقاء الإياب على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية يوم 26 من نفس الشهر.

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وقال المصدر إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أقام مأدبة سحور أمس في الشيخ زايد بمطروح لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في حضور مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد عضوي اتحاد الكرة، وشهدت الجلسة حديثا بين هاني أبو ريدة وأحمد أحمد عن رفع الإيقاف عن رئيس الزمالك، حتى يتمكن من حضور نهائي الكونفيدرالية،