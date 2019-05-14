تفاصيل جلسة لاسارتي مع كبار الأهلي قبل مواجهة إنبي

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١٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م

لاسارتي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة إنبي بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الخميس المقبل على استاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي، وحرص لاسارتي على الاجتماع باللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة قبل لقاء إنبي في الدوري، وكذلك أبرز النقاط الفنية المتعلقة بالمباراة الماضية أمام سموحة.

بعدها استدعى لاسارتي كباتن الفريق وهم شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد فتحي وحسام عاشور، وتحدث معهم حول خطته في المباريات المقبلة وكلفهم بالتحدث مع اللاعبين وتحفيزهم بصفة مستمرة. وشهد المران خوض اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة سموحة يوم السبت الماضي، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي. وخصص

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