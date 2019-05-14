انت الان تتابع الدرندلي: صورتي مع تركي آل الشيخ ترسيخ لمبادئ الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تباينت ردود الفعل بين الغضب الشديد من الصورة ومحاولات البعض الآخر تبرير ظهور الدرندلي مع مالك بيراميدز، الذي وصلت علاقته مع مجلس إدارة الأهلي إلى طريق مسدود

علق خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، على ردود الفعل الغاضبة من جانب جمهور القلعة الحمراء، بعد الصورة التي جمعته مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، أمس الأحد، التي نشرها الأخير عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك". وأوضح الدرندلي، في مداخلة هاتفية مساء اليوم الإثنين، عبر «قناة الأهلي»، أن لقاءه بآل الشيخ لم يكن أكثر من دقيقتين، ولم يكن جلسة أو ما شابه ذلك، حيث تقابل معه أثناء دخوله إلى منزل الإعلامي عمرو أديب، قبل أن يرحل رئيس الاتحاد العربي بعدها.

وتابع: «المشهد كان واضحًا وطبيعيا للغاية ولم يكن أكثر من صدفة، وأي حد في مكاني بأخلاق النادي الأهلي والشعب المصري، كان سيتصرف نفس تصرفي، وأرفض اتهامي بالتسبب في إهانة النادي أو التقليل منه؛ لأن ما فعلته هو ترسيخ لمبادئ الأهلي». واستمر في حديثه: «هواة الصيد في الماء العكر ضخموا الأمر

وتابع: «المشهد كان واضحًا وطبيعيا للغاية ولم يكن أكثر من صدفة، وأي حد في مكاني بأخلاق النادي الأهلي والشعب المصري، كان سيتصرف نفس تصرفي، وأرفض اتهامي بالتسبب في إهانة النادي أو التقليل منه؛ لأن ما فعلته هو ترسيخ لمبادئ الأهلي». واستمر في حديثه: «هواة الصيد في الماء العكر ضخموا الأمر حول الصورة بشكل مبالغ فيه، فالموضوع أبسط مما حاول البعض إظهاره، فأنا أكن كل الاحترام لكل شخص في مجلس إدارة النادي الأهلي، ولا أعتقد أنهم غاضبون من تصرفي، والحديث عن وجود انشقاق في المجلس أكاذيب». وواصل: «موقفنا جميعًا في مجلس الإدارة متوافق وجميعنا صف واحد، والحديث عن وجود مشاكل وخلافات بعيد تمامًا عن الحقيقة، وأؤكد أن موقفي كان محترمًا وليس مسيئًا للنادي». وشدد أمين صندوق القلعة الحمراء: «جمهور الأهلي له مكانة كبيرة لدينا، ولا أحب أن أكون سببًا في غضبه، وأوضح مجددًا ان الموضوع بسيط لكن الصورة وصلت بشكل خاطئ، وأتمنى تفهمهم ذلك». Advertisements وأكمل تصريحاته قائلا: «أؤكد مرة أخرى أن مجلس الإدارة صف واحد، نحن تربينا أن نكون صورة مشرفة للنادي الأهلي وتقاليده، ولا أحب أن أكون سببًا في غضب أي شخص داخله، أو من الجماهير، وأعضاء الجمعية العمومية للنادي» واختتم: «الجميع يعرف أنني لم أكن محبًا للشو الإعلامي ومسيرتي في العمل الإداري بالنادي تؤكد ذلك، ولو تكرر الموقف مع تركي آل الشيخ مرة أخرى سأكرر نفس التصرف، وهو نفس موقفي تجاه أي شخص كنت على خلاف معه، كما أن المنزل الذي دخلته حينها استقبلني بحفاوة واحترام وكان علي أن أرد ذلك خاصة أننا في شهر كريم، ويجب علينا أن نتبع سنة رسولنا، بحب التسامح، وأؤكد مجددًا أن جميعنا في مجلس الإدارة قراراتنا واحدة، ونحب النادي الأهلي، ولن يعكر أي شيء الصفو بيننا، وأرجو من الجميع تفهم الموقف». وشهدت الساعات الماضية جدلا واسعًا، بعد نشر تركي آل الشيخ، صورته مع خالد الدرندلي، في حفل عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدى، وزوجة الإعلامي عمرو أديب الذي كان موجودًا في الصورة التي نشرها تركي، وتباينت ردود الفعل بين الغضب الشديد من الصورة ومحاولات البعض الآخر تبرير ظهور الدرندلي مع مالك بيراميدز، الذي وصلت علاقته مع مجلس إدارة الأهلي إلى طريق مسدود. وتوترت العلاقة بين تركي آل الشيخ، ومجلس إدارة الأهلي، منذ أشهر طويلة بسبب بعض الخلافات، حيث كان الأول يتولى منصب الرئيس الشرفي للنادي الأحمر. وصرح آل الشيخ، في وقت سابق، بأنه ليس على خلاف مع النادي الأهلي الذي يعشقه، لكن خلافه مع مجلس الإدارة الذي وصف أعضاءه حينها بالعصابة التي تدير النادي. تعليق الدماطي تعليق الدماطي محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي فتح حسابه بموقع «فيسبوك» بعد غياب استمر قرابة الشهر، وفقا لما أعلنه الدماطي، الذي عاد للظهور مرة أخرى لتبرئة نفسه من التواصل أو التعامل مع تركي آل الشيخ. وكتب الدماطي: «قمت على مدار شهر بإغلاق صفحتي على فيسبوك وفوجئت اليوم بصورة منسوبة ليا إني عملت لايك على بوست من أكتر من شهرين ويومها حد كلمني وكنت طلعت عملت لايك بالغلط فعلا وشيلتها بعديها بنص ساعة، وحتى البوست كان على أغنية باين مش حتى حاجة عن الرياضة، والنهارده كان لازم أفتح تاني عشان أكتب الكلمتين دول، مع إن أي حد يعرفني حتى لو من بعيد يعرف كويس أنا موقفي إيه من القصة دي من أول يوم، حسيب الحساب مفتوح للصبح عشان الناس تشوف وهارجع أقفله تاني وباعتذر عن إغلاق الحساب بس كنت وما زلت محتاج فترة من الابتعاد، وباعتذر تاني عن إني عملت لايك ولو حتى بالغلط، أي حاجة تزعل أو تمس جمهور الأهلي أبقى أكيد غلطان».

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