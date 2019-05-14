انت الان تتابع من المسؤول الأهلاوي الذي لم يظهر في صورة تركي الشيخ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نوبة غضب انتابت جمهور الأهلي بعد ظهور خالد الدرندلي أمين الصندوق مع تركي آل الشيخ وما لا يعرفه أحد أن هناك مسؤولا أهلاوي كان مدعوا في عيد ميلاد لميس الحديدي ولم يظهر معهم

جدل واسع ظهر في الساعات الماضية بعد نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورته مع خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، في حفل عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدى، وزوجة الإعلامي عمرو أديب الذي كان موجوداً في الصورة التي نشرها تركي. ردود الأفعال تباينت بين الغضب الشديد من الصورة ومحاولات البعض الآخر تبرير ظهور الدرندلي مع مالك بيراميدز، الذي وصلت علاقته مع مجلس إدارة الأهلي إلى طريق مسدود نتج عنه كشفه المستور في علاقته مع أعضاء المجلس، بداية من دعم النادي بـ261 مليون جنيه تم إنفاقها في غير أوجه الصرف المتفق عليها.

دعم وانقلاب دعم تركي آل الشيخ لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد ليشمل دعم قائمة محمود الخطيب قبل انتخابات الأهلي الأخيرة بمبالغ مالية، ثم جاء بعد ذلك انقلابه على المجلس وتوجيهه انتقادات حادة لإدارة الأهلي وأبرزها اتهامه للمجلس بأنه عصابة. كما أن الخلاف الذي نشب بين تركي ومجلس إدارة الأهلي كان أول إعلان

دعم وانقلاب دعم تركي آل الشيخ لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد ليشمل دعم قائمة محمود الخطيب قبل انتخابات الأهلي الأخيرة بمبالغ مالية، ثم جاء بعد ذلك انقلابه على المجلس وتوجيهه انتقادات حادة لإدارة الأهلي وأبرزها اتهامه للمجلس بأنه عصابة.

كما أن الخلاف الذي نشب بين تركي ومجلس إدارة الأهلي كان أول إعلان رسمي عن حجم الخلافات الموجودة بين أعضاء المجلس وتحديداً بين محمود الخطيب رئيس النادي والعامري فاروق نائب الرئيس. غضب وتحفيل غضب وتحفيل وإذا كان ظهور الدرندلي في الصورة مع تركي آل الشيخ أثار غضب الكثير من جماهير الأهلي، فإن المشهد الأكثر سوءًا تمثل في وصلة الـ"تحفيل" التي تعرضت لها الجماهير عبر السوشيال ميديا من جماهير الزمالك، التي لم تفوت الفرصة وداعبت الأهلاوية وراهنت على رغبة مجلس إدارة الأهلي في الصلح مع تركي آل الشيخ في المرحلة المقبلة. خالد مرتجي خالد مرتجي المفاجأة أن خالد الدرندلي لم يكن المدعو الوحيد في حفل عيد ميلاد لميس الحديدي من بين أعضاء مجلس إدارة الأهلي، فقد كان هناك مدعو آخر هو المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي. Advertisements والمعلومات المؤكدة أن خالد مرتجي لم يوجد في حضور تركي آل الشيخ أو على الأقل حتى انصرافه من الحفلة، ومن ثم لم يتم التقاط أي صور له مع الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي. وما لا يعرفه الكثيرون أن مرتجي والدرندلي من الأصدقاء المقربين للإعلامية لميس الحديدي، حيث كانا زميلي دراسة، وتربطهم علاقات أسرية وطيدة، ووفقاً لمعلومات مؤكدة من المقربين منهم فإن أغلب الحضور كان على علم بأن الدعوة موجهة للمستشار تركي آل الشيخ وأن الأخير سيحضر الحفلة، بدليل حضور عدد كبير من الفنانين الذين تربطهم علاقات عمل وصداقة مع رئيس هيئة الترفيه بالسعودية. تبرير تبرير المقربون من خالد الدرندلي حاولوا البحث عن مبرر لظهوره في الصورة مع تركي آل الشيخ، ووصلوا إلى حد أن أمين صندوق النادي الأهلي لم يكن يعلم بحضور الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، بخلاف أنه لم يتوقع أن يتم التقاط صورة له معه ويتم نشرها بهذه الطريقة. وبالفعل قام عدد من رجال الكتائب الإلكترونية بالترويج أن هناك غرضا في نفس من قام بنشر الصورة، وهو ما يؤكد ما يتردد حول أن الدرندلي لم يكن يعلم بحضور تركي آل الشيخ، وأن ما حدث لم يعدو كونه صدفة فقط. الدماطي يتبرأ الدماطي يتبرأ محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي فتح حسابه على موقع «فيسبوك» بعد غياب استمر قرابة الشهر، وفقا لما أعلنه الدماطي، الذي عاد للظهور مرة أخرى لتبرئة نفسه من التواصل أو التعامل مع تركي آل الشيخ. وكتب الدماطي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: «قمت على مدار شهر بإغلاق صفحتي على فيسبوك وفوجئت اليوم بصورة منسوب ليا إني عملت لايك على بوست من أكتر من شهرين ويومها حد كلمني وكنت طلعت عملت لايك بالغلط فعلا وشيلتها بعديها بنص ساعة، وحتى البوست كان على أغنية باين مش حتى حاجة عن الرياضة، والنهارده كان لازم أفتح تاني عشان أكتب الكلمتين دول، مع إن أي حد يعرفني حتى لو من بعيد يعرف كويس أنا موقفي إيه من القصة دي من أول يوم، حسيب الحساب مفتوح للصبح عشان الناس تشوف وهارجع أقفله تاني وباعتذر عن إغلاق الحساب بس كنت وما زلت محتاج فترة من الابتعاد، وباعتذر تاني عن إني عملت لايك ولو حتى بالغلط، أي حاجة تزعل أو تمس جمهور الأهلي أبقى أكيد غلطان».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من المسؤول الأهلاوي الذي لم يظهر في صورة تركي الشيخ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.