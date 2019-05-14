انت الان تتابع رئيس الزمالك عن رفع إيقاف الكاف: لا يصح إلا الصحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص
الزمالك
علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنباء رفع الإيقاف عنه من جانب الاتحاد الإفريقي «كاف»، قائلا: «هناك حملة مسعورة يقودها بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ضدي بالاتفاق مع حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد». وكان أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، صرح بأن الكاف قبل التماس رئيس الزمالك، وأنه سيحضر نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضبة بركان المغربي. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة المحور، أن تلك الحملة بدأت بقرار منعه من حضور المباريات، لكنه حصل على حكم نهائي، بإلغائه، ويعتبره حكمًا للتاريخ، وليس له بشكل شخصي.
وتابع: «الاتحاد الإفريقي قرر إيقافي لمدة عام بدون سبب، بناء على نقل عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للكاف أنباء غير صحيحة بأنني أطلق تصريحات عنصرية ضد الديانة اليهودية، وأؤكد أن تضليله للاتحاد الإفريقي في هذا الملف كان السبب في إقالته». «أشكر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي،
«أشكر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري، وكرم كردي، عضو مجلس الجبلاية، وأقول في النهاية لا يصح الا الصحيح، وإن شاء الله أنا اللي هشيل كأس الكونفدرالية».
وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سبتمبر الماضي، إيقاف رئيس نادي الزمالك، لمدة عام كامل مع توقيع غرامة قدرها 40 ألف دولار، كما تم حرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريا ورياضيا، وأتى ذلك على خلفية تصريحاته التي هاجم فيها أحمد أحمد رئيس الكاف، وعمرو فهمي سكرتير الاتحاد (السابق).
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