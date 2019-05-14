انت الان تتابع دي ليخت يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

دي ليخت

تحدث ماتياس دي ليخت، قائد أياكس أمستردام الهولندي، عن مستقبله مع فريقه في الموسم المقبل، بعد أن ربطته العديد من التقارير الصحفية بالانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسها برشلونة الإسباني. وقال دي ليخت في تصريحات لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الإثنين، إن كل الاحتمالات واردة بشأن رحيله عن أياكس أو البقاء، موضحًا أنه تلقى محادثات بالفعل في وقت سابق من جانب مسؤولي النادي الكاتالوني، لكن لا يوجد أي اتفاق في الفترة الحالية.

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وعلق المدافع صاحب الـ19 عامًا: «لا أعرف ماذا سيحدث في الفترة القادمة، قد يكون الموسم الأخير لي مع أياكس بالفعل، حقًا لا أعلم». ويقدم الهولندي الدولي موسمًا مبهرًا مع أياكس، الذي قاده إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وشارك في 54 مباراة بكل البطولات سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 4 أخرى، ليصبح