مدرب غانا يهدد بالاستقالة بسبب لاعب برشلونة

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تحرير:سعد الدين محمود ١٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
جمهور غانا
قالت تقارير صحفية غانية، إن جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب النجوم السوداء، دخل في خلاف حاد مع اتحاد كرة القدم في بلاده، قبل أسابيع قليلة من إطلاق نهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تسضيفها مصر في الصيف المقبل. وأشار موقع «غانا ويب»، إلى أن أبياه شدد أنه لن يسمح بفرض الثنائي كيفن برنس بواتينج، لاعب برشلونة الإسباني، وسولي علي مونتاري، لاعب ألباسيتي، على قائمة المنتخب الغاني المشاركة في البطولة، ووصل الأمر إلى أنه هدد بتقديم استقالته في حالة تعرضه لضغوط.
وأوضح، أن هناك ضغوطات تمارس على المدرب لاستدعاء بواتينج ومونتاري، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، من جانب كوفي أمواه، رئيس لجنة التطبيع في الاتحاد الغاني، وهو ما يرفضه أبياه. وأكد التقرير، أن أبياه لن يسمح بأي قرارات تفرض على إرادته بشأن اختياراته وعمله الفني مع المنتخب الفاني، حتى إن اضطر للاستقالة من
وأوضح، أن هناك ضغوطات تمارس على المدرب لاستدعاء بواتينج ومونتاري، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، من جانب كوفي أمواه، رئيس لجنة التطبيع في الاتحاد الغاني، وهو ما يرفضه أبياه.
وأكد التقرير، أن أبياه لن يسمح بأي قرارات تفرض على إرادته بشأن اختياراته وعمله الفني مع المنتخب الفاني، حتى إن اضطر للاستقالة من منصبه قبل أيام من البطولة الإفريقية.
ويقع منتخب غانا في المجموعة السادسة بالبطولة التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وتضم إلى جواره كلا من: الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.وسيبدأ المنتخب الغاني مشواره في البطولة الإفريقية، بمواجهة بنين في الـ25 من شهر يونيو، ثم يلعب أمام منتخب الكاميرون، ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة غينيا بيساو.
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