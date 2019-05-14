الان تتابع مصادر لـ “الخليج 365” تكشف حقيقة مفاوضات الاتحاد مع نجم الوحدة الإماراتي “دي سوزا” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة-محمد بن نافع نفت مصادر مطلعة لـ “الخليج 365 “،اليوم، الأخبار المتداولة عن دخول نادي الاتحاد في مفاوضات لضم لاعب الوسط البرازيلي ليوناردو دي سوزا المحترف حاليا في صفوف الوحدة الإماراتي. وأكد المصدر،أن ماذكر حول ذلك غير صحيح تماماً ،و الجدير ذكره أن دي سوزا قد وقع للوحدة الإماراتي أغسطس الماضي في عقد يمتد لموسمين قادماً من الأهلي السعودي.

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