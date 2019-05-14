شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيكي روبيرتو جارسيا حكمًا لمباراة بيراميدز ودجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم إسناد مباراة بيراميدز ووادي دجلة المزمعة، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ32 للدوري الممتاز، إلى الحكم المكيسكي روبيرتو جارسيا حكم ساحة، يعاونه ماريو لوبيز وجيمي كوستا، وايريك ميراندا حكمًا رابعًا.
يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 65 نقطة، أما وادي دجلة فيأتي ترتيبه في المركز الـ13 برصيد 35 نقطة.
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