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المكسيكي روبيرتو جارسيا حكمًا لمباراة بيراميدز ودجلة

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم إسناد مباراة بيراميدز ووادي دجلة المزمعة، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ32 للدوري الممتاز، إلى الحكم المكيسكي روبيرتو جارسيا حكم ساحة، يعاونه ماريو لوبيز وجيمي كوستا، وايريك ميراندا حكمًا رابعًا.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب فرق برصيد 65 نقطة، أما وادي دجلة فيأتي ترتيبه في المركز الـ13 برصيد 35 نقطة.

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