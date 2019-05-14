شكرا لقرائتكم كشف صالح موسى لاعب وقائد فريق منتخب السويس عن أسباب عدم تأهل الفريق للدوري الممتاز.... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صالح موسى لاعب وقائد فريق منتخب السويس عن أسباب عدم تأهل الفريق للدوري الممتاز. وقال صالح في تصريحات تلفزيونية: "الظروف لم تكن مساعدة من أجل الصعود للدوري الممتاز، مجلس الإدارة كان صعب في تعامله ومن حق جمهور مدينة السويس معرفة ما يحدث، مجلس الإدارة متشتت وتصرفاته خاطئة ولديهم مشاكل بين بعضهم البعض".

متابعًأ "اللعيبة بتكون عارفة ايه بيحصل في اجتماع مجلس الإدارة قبل ما يخلص، البعض من خارج النادي يدير مجلس الإدارة وهذه من ضمن عيوب المجلس الحالي".

Advertisements

وأستكمل صالح تصريحاته "محدش كان مساعد ان الفرقة تكون ملمومة، عقليات لاعبي الدرجة الثانية صعبة للغاية".

مضيفًا "الإدارة مكانتش مساعدة في لم الفريق ووضع نظام داخل الفريق، تمنيت انتهاء الموسم بأسرع وقت بسبب ما رأيته وخوفًا من هبوط الفريق الذي أنتمي له".

مختتمًا تصريحاته "أطالب محافظ السويس بالتدخل ومحاسبة مجلس الإدارة الي مضيع النادي، الكثير يتدخل في قرارات رئيس النادي، الجمهور هو الي مظلوم في كل ده".