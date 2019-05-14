مناخير أيمن أشرف فى الجبس...

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جدة - عمرو شويل وضع أيمن أشرف مدافع الفريق الأول للكرة بالأهلى الجهاز الفني فى ورطة حقيقية بعد تعرضه لشبه كسر فى الأنف الأمر الذي قد يتعذر معه المشاركة فى مباراة انبي. ومن المقرر ان يرتدي ايمن اشرف ماسك طبي لتجنب تعرض انفه لأي صدام خلال الفترة المقبلة. ويعاني الأهلى من غياب سعد سمير فى الخط الخلفي والذي تعرض لقطع فى الرباط الصليبي الخلفي، الأمر الذي سيجبر الجهاز الفني على الاستعانة برامي ربيعة البعيد عن المشاركة منذ فترة طويلة وزميله محمد نجيب الذي خرج من الحسابات بشكل كبير منذ فترة طويلة.

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