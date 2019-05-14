شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم مكسيكي لمباراة بيراميدز ووادي دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكسيكي الذي سيدير مباراة بيراميدز ووادي دجلة اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة ٣٢ للدوري الممتاز. ويتكون طاقم التحكيم من روبيرتو جارسيا حكم ساحة ويعاونه ماريو لوبيز وجيمي كوستا، وايريك ميراندا حكماً رابعاً.

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