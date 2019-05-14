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جدة - عمرو شويل صالح موسى: البعض اتلكك ليا اني زملكاوي.. وانتهت علاقتي بمنتخب السويس

أكد صالح موسى قائد فريق منتخب السويس ان بعض الجماهير المنتمية للنادي الأهلي كانت تتربص له خلاص وجوده في فريق السويس بسبب لعبه في وقت سابق لنادي الزمالك.

وقال صالح : "كان في جمهور بيجي مخصوص المدرجات علشان يشتمني، انا واحد من أبناء الفريق ومينفعش اتعامل كدة".

متابعًا "كنت بشيل الليلة حتى وانا مصاب ومش بلعب، الناس كانت بتتلكك اني زملكاوي، انا بحب منتخب السويس وبحب الزمالك والفريقين مش في تنافس في بطولة واحدة".

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مضيفًا "انتهت علاقتي بنادي منتخب السويس وأتمنى أن يعمل الجميع من أجل جمهور السويس".

وأختتم صالح موسى تصريحاته قائلًا "في أمور غلط كتير كانت بتحصل معايا ككابتن للفريق، كنت أبلغ عن تأخير اللاعبين وعدم حضورهم للمران بدون سبب ولم يتم معاقبة أي لاعب".