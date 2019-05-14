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جدة - عمرو شويل مفاجأة .. أجايي مهدد بالرحيل عن الأهلي باتت أيام النيجيري جونيور أجايى لاعب وسط فريق النادي الأهلي معدودة داخل القلعة الحمراء وذلك بعد تراجع دور اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية. باتت أيام النيجيري جونيور أجايى لاعب وسط فريق النادي الأهلي معدودة داخل القلعة الحمراء وذلك بعد تراجع دور اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية. وتسبب التراجع الكبير فى مستوى اللاعب النيجيري الدولي فى ابقاء أجايى على دكة البدلاء فى الوقت الذى بدأت فيه الأنباء تتردد بقوة داخل النادي الأهلي بشأن رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. Advertisements وعلم "الخليج 365" أن المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي يفضل رحيل جونيور اجايى لحساب الأنجولي جيرالدو الذى يراه الأنسب للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

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