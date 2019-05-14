شكرا لقرائتكم تاكيس جونيس يستقر على 24 لاعبا في قائمة وادي دجلة ضد بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق الكرة بنادى وادي دجلة على 24 لاعبا لقائمة الفريق للقاء بيراميدز فى العاشرة من مساء اليوم فى الجولة الثانية والثلاثون من الدورى الممتاز .

ويسعى وادى دجلة لتحقيق نتيجة ايجابية تساعده فى الهروب من منطقة الخطر عقب الخسارة الاخيرة للفريق امام الزمالك 2-1 الخميس الماضى .

وجاءت قائمة دجلة كالتالى :

محمد عبد المنصف ، خالد وليد ، أسامة العزب دودي الجباس ، مصطفي طلعت ، محمد عبد العاطي ، محمد هلال،ابراهيما نداي ،يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام ،خالد رضا ، حسام عرفات ،محمد رضا ،عمرو صالح ،محمود مرعى ، أحمد حسن ،ايمن عادل ،أحمد سعيد ، إبراهيم عايش ،رمزى خالد ،محمد أشرف،بسام وليد، محمود بيبو ،بوازيس