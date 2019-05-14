جدة - عمرو شويل صالح موسى: هجوم الأهلاوية تسبب في رحيلي من المقاصة

كشف صالح موسى لاعب منتخب السويس والزمالك السابق كواليس رحيله عن فريق مصر للمقاصة.

وقال صالح : "أخطأت بدون قصد بنشري صورة لي بقميص الزمالك قبل مباراة المقاصة والزمالك بأيام قليلة".

متابعًأ "كابتن إيهاب جلال استقر على وجودي على دكة البدلاء ضمن سياسة تدوير اللاعبين، وخلال اخر 10 دقائق والنتيجة كانت لصالح الزمالك بهدف دفع بي المدرب بديلًا".

وأستكمل "أيمن حفني استلم الكرة وانا عارف أسلوبه وانه هيرمي الكرة ورا المدافعين فأخرت نفسي شوية واتضرب التسلل وسجل الزمالك الهدف، بعدها شن جمهور الأهلي هجومًا علي بأنني فوت المباراة للزمالك".

Advertisements

مضيفًا "التعامل معي في المقاصة أصبح مختلف بعدها، وجدت مسئولي المقاصة يحققون معي بسبب الهدف ورفضت التحقيق وتم توقيع غرامة علي 300 ألف جنيه".

وأردف صالح "رفضت العقوبة الموقعة علي ورحلت معارًا للداخلية ثم عدت مرة أخرى وحصلت على الاستغناء ورحلت للإنتاج الحربي".

مختتمًا تصريحاته "شاء القدر إنني سجلت هدف مع الرجاء في شباك الزمالك في الموسم التالي، أكل عيشي هو الأهم".