شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: عليا الطلاق لو ميعاد ماتش الاهلي والزمالك اتغير مش هكمل الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، بالانسحاب من الدوري في حال تغيير موعد مباراة الاهلي والزمالك، قائلا: عليا الطلاق لو ميعاد ماتش الاهلي والزمالك اتغير مش هكمل الدوري.

كما صرح رئيس نادى الزمالك ، أنه لم يتخذ قرار بعودة التحكيم المصري في مباريات الزمالك.

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واضاف خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها مع الاعلامي خالد الغندور في برنامجه الزمالك اليوم على قناة المحور، أنه فوجئ بقرار اسناد مباراة الفريق الأخيرة امام الداخلية للحكم محمد الصباحي ، معلنا ان المباريات المتبقية لفريقه ستخضع للتحكيم الأجنبي.

كما ابدى استياؤه الشديد من قرار " الصباحي" بعد احراز الداخلية هدف التعادل أمام الزمالك، قائلا : الكورة تسلل واضح يا صباحي انت اتعميت مابتشوفش ،

والجدير بالذكر ان المستشار مرتضى منصور سوف يحضر مباراة اياب نهائي الكونفدرالية ببرج العرب ،بعدما قبل الكاف استئنافه المقدم لحضور المباريات و الذي جاء بعد ايقافه من حضور المباريات لمدة عام كامل