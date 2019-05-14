شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: عليا الطلاق لو ميعاد ماتش الاهلي والزمالك اتغير مش هكمل الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، بالانسحاب من الدوري في حال تغيير موعد مباراة الاهلي والزمالك، قائلا: عليا الطلاق لو ميعاد ماتش الاهلي والزمالك اتغير مش هكمل الدوري.
كما صرح رئيس نادى الزمالك ، أنه لم يتخذ قرار بعودة التحكيم المصري في مباريات الزمالك.
واضاف خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها مع الاعلامي خالد الغندور في برنامجه الزمالك اليوم على قناة المحور، أنه فوجئ بقرار اسناد مباراة الفريق الأخيرة امام الداخلية للحكم محمد الصباحي ، معلنا ان المباريات المتبقية لفريقه ستخضع للتحكيم الأجنبي.
كما ابدى استياؤه الشديد من قرار " الصباحي" بعد احراز الداخلية هدف التعادل أمام الزمالك، قائلا : الكورة تسلل واضح يا صباحي انت اتعميت مابتشوفش ،
والجدير بالذكر ان المستشار مرتضى منصور سوف يحضر مباراة اياب نهائي الكونفدرالية ببرج العرب ،بعدما قبل الكاف استئنافه المقدم لحضور المباريات و الذي جاء بعد ايقافه من حضور المباريات لمدة عام كامل
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