شكرا لقرائتكم قصة مباراة رمضانية.. الأهلى يتعادل بهدفين مع أسيك الإيفوارى ويتصدر مجموعته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سهرة كروية ممتعة فى ليل 21 رمضان لعام 1429 هـ، الموافق 21 سبتمبر لعام 2008، استضاف فيها الأهلي المصري نظيره أسيك ميموزا الإيفواري وانتهت بالتعادل الايجابى 2/2 في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا ، في مباراة بلا دوافع بعد تأكد ضمان الأهلي صدارة المجموعة ووصعود ديناموز كوصيف وخروج أسيك والزمالك .

الأهلي تقدم مرتين ثم يعود اسيك ليعادل النتيجة حيث كانت البداية عن طريق الساحر محمد أبو تريكة في الدقيقة الخامسة ثم تعادل كونيه بعدها بدقيقة واحدة، وأعاد محمود سمير التقدم للأهلي في الدقيقة 76 من عمر المباراة ثم عاد ليتعادل سيرياك جوهي مجددا لأسيك في الدقيقة 79.

الأهلي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، وأسيك إلى ست نقاط في المركز الثالث وتأكد إقصائه مع الزمالك فى نفس اليوم بعد الهزيمة من ديناموز هراراى الزيمبابوى فى ملعب الاخير.

والتقي الأهلي مع إنيمبا النيجيري في قبل النهائي ثم القطن الكاميروني فى النهائى وتوج باللقب فى نهاية المطاف.

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أبو تريكة افتتح التسجيل برأسية عندما ارتقى لعرضية أحمد بلال من الجبهة اليمنى وحولها على يسار حارس مرمى أسيك، ثم تعادل أسيك سريعا من تمريرة طولية أدركها كونيه وحولها في المرمى وسط رقابة ضعيفة من رامي عادل وخروج غير موفق من أحمد عبد المنعم حارس الأهلي، وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما وأعاد سمير التقدم للأهلي من تسديدة بعيدة المدى أخطأها الحارس لتسكن شباكه، ولم يمر وقت طويل حتى عادل جوهي النتيجة من تسديدة بعيدة أيضا.