شكرا لقرائتكم مدفع الامساك .. حسام حسن بطل أمم أفريقيا 1998... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل حسام حسن نجم وقائد المنتخب المصري على لقب هداف بطولة كأس الأمم الافريقية في نسخة 1998، والتي حصلت عليها مصر بعد أن تغلبت في المباراة النهائية على جنوب أفريقيا بالبطولة التي استضافتها بوركينا فاسو.

وسجل حسام حسام حسن 5 أهداف في البطولة التي لم يكن ليلتحق بها بسبب إصابة توأمه إبراهيم حسن قبل معسكر الفريق تحت قيادة محمود الجوهري.