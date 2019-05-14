شكرا لقرائتكم بحضور آل سويلم.. النصر يستعد لمواجهة الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فتح البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر يوم الاثنين ملف المباراة الحاسمة أمام الباطن نهاية الأسبوع الجاري وذلك بحضور سعود آل سويلم رئيس النادي. وتغلب النصر على الحزم في الجولة الماضية بثلاثية المغربي عبدالرزاق حمدالله ليحافظ على صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 67 نقطة. ووجه فيتوريا لاعبي النصر الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الحزم بأداء التدريبات اللياقية، فيما طبق بعض الجمل التكتيكية للاعبين الذين لم يخوضوا المباراة. ويحتاج النصر إلى الفوز على الباطن، الذي هبط رسمياً إلى الدرجة الأولى، لخطف لقب الدوري بغض النظر عن نتيجة مطارده المباشر الهلال مع الشباب في ذات التوقيت.



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