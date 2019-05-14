شكرا لقرائتكم كاريو ينضم إلى تدريبات الهلال الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم البيروفي أندري كاريو إلى تدريبات الهلال الجماعية قبل مواجهة الشباب بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب قرابة شهر كامل.
وشارك الجناح البيروفي (27 عاماً) في التدريبات الجماعية التي قادها البرازيلي تشاموسكا استعداداً لمواجهة الشباب الحاسمة نهاية الأسبوع الجاري في الجولة 30 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ولم يخض كاريو أي مباراة مع الهلال منذ مواجهة الأهلي في الدوري يوم 12 أبريل الماضي، وغاب عن مباريات الهلال أمام التعاون في كأس الملك والدوري وأخيراً الاتفاق.
ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر النصر، قبل أن يخوض الفريقان الجولة الأخيرة في المسابقة نهاية الأسبوع الجاري.
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