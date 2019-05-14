الزرعوني: سنرى سيتي بطلاً لأوروبا قريباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس اللجنة المالية بالإنجاز الكبير الذي حققه فريقه مانشستر سيتي بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي أمس الأول.

وقال الزرعوني إن النجاحات التي حققها النادي «السماوي» لم تكن لترى النور لولا بصمات وفكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث يعتبر سموه القائد الأمثل لتحقيق النجاح.

ومضى يقول: لقد حقق النادي نجاحات كثيرة في السنوات التي قاد فيها سموه النادي، حيث بات اسم «مان سيتي» على كل شفة ولسان، كما بات النادي المكان الذي يجذب كبار النجوم العالميين من أجل اللعب والدفاع عن شعار النادي الذي يمتلك قاعدة ورؤية مستقبلية قد لا تتوفر في مكان آخر.

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وأشار الزرعوني إلى أن وصول «السيتيزنز» إلى اللقب 11 ، يعكس من جديد وبالدليل القاطع أن سموه أحدث تحولا كبيرا على مستوى اللعبة في بلاد كرة القدم، ليصبح الفريق السماوي فريقاً يكتب التاريخ عاما بعد آخر. وشدد الزرعوني قائلا: منذ اليوم الأول لإعلان رئاسة سموه للنادي، كنا ندرك أن النادي سيخطو خطوات عملاقة، وسيكون له موقع ومكان في خريطة اللعبة على مستوى الدوري، وهذا رهان نابع من معرفتنا بخبرة سموه وحنكته الإدارية.

وتابع قائلا: التعاقدات التي نتحدث عنها، ليست بضم لاعب مدافع أو البحث عن مهاجم، فقد بحث سموه عن سر النجاح، وهو الإدارة والكادر المشرف على النادي برئاسة خلدون مبارك رئيس مجلس إدارة النادي، ومن ثم الكادر الذي أحسن توظيف الاستثمار الرياضي.

وأضاف: هناك لحظات يمكن أن تعتبر تاريخية في مسار الرياضة، أو سائر القطاعات الأخرى في الحياة، أعتقد أن رئاسة سموه للنادي كانت لحظة كبيرة وتاريخية، حيث تبدلت الخريطة الكروية في إنجلترا، وفي مدينة مانشستر على وجه التحديد، حيث تحول الفريق الذي كان يوصف من قبل عشاق ومسؤولي مان يونايتد «بالجار الصغير» إلى العملاق الكبير، وسيكون على موعد مع تاريخ جديد الأسبوع المقبل من أجل نيل الثلاثية لو قدر له الفوز في المباراة النهائية لكأس إنجلترا على حساب واتفورد.

وختم الزرعوني قائلا: طموحات مان سيتي برئاسة سموه لن يكون لها حدود، ولعل تمديد عقد المدرب الإسباني جوارديولا يعكس مدى الرؤية البعيدة التي يمتلكها هذا النادي، ونحن على ثقة بأننا سنرى وفي المستقبل القريب هذا الفريق السماوي فوق منصة تتويج أغلى وأهم البطولات دوري أبطال أوروبا .