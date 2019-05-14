الشاهين وعلي موسى يحصدان النقاط.. ومباراتان اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل مساء اليوم مباريات النسخة الثامنة لبطولة «الفرجان» الرمضانية في سداسيات الصالات التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحت شعار «عام التسامح»، وذلك بمباراتين بين فريقي كلنا خليفة وكرم البلوشي للنقليات، ثم أكاديمية نادي الإمارات وكوماندو، وذلك وسط توقعات بمواجهات قوية بين الفرق المشاركة.

شهدت البطولة أمس الأول فوز الشاهين للمقاولات البحرية على الريادة للعقارات 6-1، بينما حقق فريق علي موسى أكبر فوز في البطولة على حساب راك 12- صفر بعد مواجهة شهدت أفضلية كبيرة في شوطي المباراة، حيث شارك الحكم سعيد المنصوري بإدارة المباراتين. وقال محسن ماضي أمين سر البطولة: إن النسخة الثامنة تشهد مشاركة 16 فريقاً في 4 مجموعات وسط إثارة كبيرة بسبب المنافسة القوية بين الفرق، خصوصاً أن البطولة تحافظ على صورتها الزاهية.

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هذا، وجذب المعلق الرياضي سالم الحبشي نجل الرياضي المعروف جمعة الحبشي أحد مؤسسي نادي الإمارات، الجماهير من خلال عكس أجواء الإثارة خلال التعليق على مباريات البطولة، ونال الإعجاب من مسؤولي الفرق المشاركة تقديراً للتميز الكبير الذي بدا عليه، وهو يعزز أجواء المنافسة بين الفرق واللاعبين.

وعبر الحبسي عن سعادته بالمشاركة في التعليق على مباريات بطولة الفرجان، وكان حريصاً على وجوده في النسخ الماضية إثر الأجواء الكبيرة التي تشهدها البطولة، والاهتمام اللافت من خلف سالم إسماعيل بن عنبر نائب الرئيس والمدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.

وأوضح الحبسي صاحب الخبرة المهنية الطويلة في التعليق على المباريات نحو 15 سنة، أن حلمه المؤجل هو الوصول إلى مرحلة دوري الخليج العربي حتى يتابع مسيرته.